A poucos dias de regressar a Angola, onde espera recarregar baterias, Leomarte Freire esteve à conversa com os jornalistas a propósito da sua participação no 'Secret Story 8'.

Leo, que ficou em 5.º lugar no reality show da TVI, respondeu à polémica que o acusa de alegadamente ter roubado 300 mil euros a Tchizé dos Santos, confessou ter perdido 10 kg no programa e contou quais os planos para o futuro.

A viver entre Portugal e Angola, é nos dois países que tem conseguido sedimentar a sua carreira de apresentador e repórter.

O seu grande objetivo, para já, é "ter uma carreira mais sólida em Portugal".

"Em Angola, os programas são poucos, não tem havido uma restruturação nas cadeias televisivas. Aproveitei a oportunidade de ter participado [no 'Secret Story'] para me dar a conhecer e ver o que podia colher. Tenho plena certeza que sou das pessoas que muito vai colher do 'Secret Story', por já estar inserido no mercado", realçou.

O comunicador angolano assegurou mesmo já ter recebido propostas de trabalho desde que abandonou o reality show. "Já recebi algumas mensagens de meios a manifestarem intenção de trabalharem comigo", contou, explicando que só poderá aceitar as referidas propostas depois da aprovação da Endemol - uma vez que tem contrato com a produtora.

Lomarte espera conseguir atingir os objetivos em breve, sem esconder que o grande sonho é chegar a apresentador de um programa em seu nome.

"Nada de grande se faz sem ser pequeno, se conseguir ser comentador de um programa, tudo bem, mas se pudesse ter o meu próprio programa, ou apresentar um, também ficava muito feliz. Já tenho uma carreira como repórter, apresentador", lembrou.

"Queria conseguir apresentar um programa de televisão em Portugal e fixar-me cá, não estar constantemente neste vai e volta", completou.

Leia Também: Leo roubou 300 mil euros a Tchizé dos Santos? "Não cometi nenhum crime"