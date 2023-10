Desde que foi anunciada a morte de Matthew Perry este sábado, dia 28 de outubro, muitas têm sido as personalidades que têm usado as redes sociais para recordar o ator, que ficou conhecido por dar vida à personagem Chandler na série 'Friends'.

Além das reações de Maggie Wheeler e Justin Trudeau, de que já lhe tínhamos dado conta e que pode ler aqui e aqui, houve mais figuras públicas internacionais que quiseram deixar uma palavra de homenagem.

Morgan Fairchild, que interpretou a mãe da personagem de Matthew em 'Friends', usou o X para mostrar a tristeza que sentiu ao saber da notícia.

"Estou com o coração partido pela morte prematura do meu 'filho', Matthew Perry. A perda de um jovem ator tão brilhante é um choque. Envio amor e as condolências aos seus amigos e familiares, especialmente ao seu pai, John Bennett Perry, com quem trabalhei em 'Flamingo Road' e 'Falcon Crest'.

Também Paget Brewster, que teve uma breve aparição na série 'Friends' na quarta temporada, usou o antigo Twitter para falar sobre a morte do ator.

"Estou muito triste por saber o que aconteceu ao Matthew Perry. Ele foi amável comigo em 'Friends' e em todas as vezes que o vi nas décadas seguintes. Por favor, leiam o livro dele. Ele não vai descansar em paz. Ele já está muito ocupado a fazer toda a gente rir lá em cima".

A autora e atriz Selma Blair usou o Instagram para recordar o seu "mais antigo amigo"

"O meu amigo mais antigo. Todos nós amávamos o Matthew Perry, e eu especialmente. Diariamente. Eu amava-o incondicionalmente. E ele a mim. Estou muito triste. De coração partido. Bons sonhos, Matty. Bons sonhos.

Mira Sorvino, que contracenou com o ator em 'Parallel Lives', também se mostrou devastada pela morte de Perry. "Sua alma doce e perturbada! Que encontres paz e felicidade no Céu, fazendo todos rirem com a tua inteligência singular!", escreveu.

Também Adele prestou homenagem ao ator, mas durante o concerto que deu ontem em Las Vegas. "Ele foi tão aberto na sua luta contra o vício e a sobriedade, o que eu considero incrivelmente corajoso", afirmou, falando também do papel de Perry em 'Friends'. "Vou me lembrar dessa personagem pelo resto da minha vida. Ele é provavelmente a melhor personagem cómica de todos os tempos", concluiu.

