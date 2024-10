Suzanne Morrison, mãe do falecido ator Matthew Perry, falou sobre os últimos momentos com o filho numa entrevista ao Today.

A conversa, em conjunto com outros familiares, é a primeira desde a morte da estrela de 'Friends', e irá para o ar no dia 28 de outubro no canal norte-americano NBC.

"Ele foi ter comigo e disse 'Amo-te tanto e estou tão feliz por estar contigo agora'. Parecia uma premonição. Não pensei nisso na altura, mas não tínhamos uma conversa assim há anos", revelou.

"Acho que havia alguma coisa… havia algo de inevitável sobre o que ia acontecer com ele, e ele sentia. Mas disse-me 'Já não tenho medo'. E isso preocupou-me."

Recorde-se que Perry foi encontrado morto no jacuzzi da sua casa em Los Angeles em outubro do ano passado, devido a uma overdose de cetamina. O ator tinha 54 anos.

