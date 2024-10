A casa em Las Vegas, na qual Matthew Perry morreu o ano passado, foi vendida num acordo multimilionário.

De acordo com o The New York Times, a mansão localizada no bairro de Pacific Palisades foi vendida por 12,8 milhões de dólares.

O ator de 'Friends' comprou a sua casa em Las Vegas por seis milhões de dólares em 2020 e fez grandes reformas na propriedade, incluindo uma instalação de uma luz em formato de morcego com LEDS vermelhos no fundo da piscina.

A nova proprietária do imóvel é a incorporadora imobiliária e produtora de cinema Anita Verma-Lallian.

