Um médico de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, declarou-se culpado por conspirar para fornecer cetamina a Matthew Perry, o ator conhecido pelo seu papel na série 'Friends' que morreu no ano passado, de overdose.

Segundo a agência Associated Press, Mark Chavez, de 54 anos, declarou-se culpado, nesta quarta-feira, num tribunal federal em Los Angeles, tornando-se na terceira pessoa a admitir culpa no caso que investiga a morte de Perry. Prometeu, ainda, cooperar com a investigação.

O médico aguarda a leitura da sentença em liberdade sob fiança, tendo fornecido às autoridades o seu passaporte e a sua licença médica.

O advogado de Chavez, Matthew Binninger, disse, após a primeira aparição do médico em tribunal, a 30 de agosto, que estava "incrivelmente arrependido" e "a tentar fazer o possível para corrigir o erro que aconteceu aqui".

O profissional de saúde admitiu que obteve cetamina, através da sua antiga clínica, apresentado uma receita fraudulenta.

A AP explica que, no âmbito da lei norte-americana, Chavez enfrenta uma possível pena de prisão de ade 10 anos. A sentença será lida a 2 de abril, esperando-se que a pena seja muito menor, graças à confissão de culpa e à sua cooperação com os procuradores.

Matthew Perry foi encontrado morto a 28 de outubro de 2023 e uma autópsia concluiu que a cetamina presente no seu organismo foi causa primária da morte.

