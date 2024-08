Matthew Perry terá pedido ao seu assistente para lhe dar três injeções de cetamina no dia em que morreu. Em documentos de tribunal aos quais a NBC News teve acesso são reveladas aquelas que terão sido as últimas palavras do ator de 0Friends' antes de perder a vida

"Dá-me uma das grandes", referiu o eterno Chandler Bing a Kenneth Iwamasa.

A informação surge depois de cinco pessoas terem sido acusadas e duas detidas no âmbito das investigações sobre a morte da celebridade.

O tribunal acredita que uma rede de tráfico de drogas, que envolveu dois médicos e o assistente de Perry, terá facilitado o acesso deste a cetamina, substância usada no tratamento da depressão e na qual seria viciado.

Recorde-se que Perry foi encontrado morto no jacuzzi da sua casa em Los Angeles em outubro do ano passado. A causa do falecimento foi uma overdose de cetamina.

