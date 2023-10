O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, usou as redes sociais para prestar homenagem a Matthew Perry, que morreu este sábado, dia 28 de outubro, aos 54 anos, vítima de afogamento em sua casa.

Trudeau homenageou o ator de 'Friends' no X (antigo Twitter), apontando a sua morte como "chocante e triste".

"Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que ele lhes trouxeste", escreveu o primeiro-ministro. "Obrigado por todas as gargalhadas, Matthew. Foste amado - e a tua falta será sentida".

De salientar que o ator de 'Friends', cuja mãe, Suzanne Morrison, era secretária de imprensa do pai de Trudeau, o ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, frequentou a escola com o atual chefe do governo canadiano.

