Matthew Perry, o eterno Chandler da sitcom 'Friends', morreu este sábado, dia 28 de outubro, vítima de afogamento na banheira em sua casa.

Desde então, várias têm sido as reações à morte do ator, como a da sua colega de elenco Maggie Wheeler, com quem fez par romântico nas primeiras temporadas, ou do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, de quem foi colega de escola.

Os restantes cinco atores que davam vida às personagens principais da série, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer ainda não se pronunciaram sobre a morte do amigo.

No entanto, por cá, muitas têm sido as caras conhecidas que recordam o ator de 'Friends', série que foi exibida entre 1994 e 2004 e que marcou várias gerações.

Teresa Guilherme escreveu que Chandler era a sua personagem preferida da série e que o ator deixará saudades.

Já Nuno Markl recorda-o como "um mestre". "Que domínio do timing, da entrega precisa de uma deixa, do certeiro disparo de sarcasmo. Chandler, alegre pedra na engrenagem de Friends, é ouro cómico para a eternidade", escreveu ainda o radialista, fã da série.

Também Carolina Deslandes recorda o ator como "o amigo que não conhecemos e sabemos de cor". "Chandler vive para sempre, é essa a beleza da arte - ela vence o tempo. O Matthew deixa-nos", escreveu a cantora.

Já Bruna Gomes, comentadora do 'Big Brother', também é uma grande fã da série desde sempre e usou a sua conta no Instagram para partilhar a tristeza que sentiu ao saber da morte do ator.

Jorge Corrula também partilhou um pequeno vídeo do ator, onde este explica o motivo pelo qual nunca mais voltou a assistir à a série depois de ela ser gravada e que se prende com o facto de, nesse período da vida, ter sido viciado em álcool, cocaína e opiáceos.

Leonor Poeiras, por seu lado, partilhou um vídeo com um conjunto de momentos do ator na mítica série.

