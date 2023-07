David Carreira já foi conhecer o sobrinho Gabriel, o segundo filho de Mickael Carreira e Laura Figueiredo. Depois de ter aproveitado para estar com a família no fim de semana, o cantor gravou um vídeo e falou do bebé.

"Aproveitei [para estar com a] família durante o fim de semana. Fui conhecer o meu puto Gabriel, puto mais galático. Vai ser o melhor amigo do Lucas", disse o artista enquanto seguia para Santo Tirso, onde vai atuar na noite desta segunda-feira, dia 10 de julho. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que David Carreira e a companheira, Carolina Carvalho, deram as boas-vindas ao primeiro filho em janeiro, o pequeno Lucas. Por sua vez, Mickael e Laura, além do bebé Gabriel, são também pais de Beatriz, de seis anos.

