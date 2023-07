David Carreira usou as redes sociais ao final da noite deste domingo, dia 9, para desvendar um pouco de como foi o seu fim de semana.

Na sua conta no Instagram, o cantor publicou um conjunto de fotografias e vídeos nos quais aparece a divertir-se, com imagens ao lado da companheira, Carolina Carvalho, e também com o filho de ambos, Lucas, ao colo, mostrando um pouco do rosto do bebé.

"Fim de semana em família", escreveu, na legenda das fotos, que contam já com 30 mil 'gostos'.

