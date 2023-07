Enquanto estavam no carro, David Carreira filmou Carolina Carvalho a mostrar a uma amiga algumas imagens do filho Lucas.

"A Carol está a mostrar o Luqui", começa por explicar David Carreira após filmar a namorada com o telemóvel na mão. "Que amor", reagiu a amiga a quem Carolina Carvalho estava a mostrar as imagens do bebé.

"Ele tem óculos de sol", revelaram depois os papás. "Já come sozinho", acrescentou David Carreira.

"Está sempre a rir. É bué perfeito. Ele é um leitãozinho", comentou ainda a mamã Carolina.

"Ele tira a beleza do pai e a inteligência da mãe", disse ainda David com Carolina a discordar e a afirmar que o menino é "uma mistura" dos papás. Veja tudo no vídeo da galeria.

