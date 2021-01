A família Carreira continua de rastos com a perda da 'princesa' do clã, Sara, que morreu num trágico acidente de carro no passado mês de dezembro.

Nesta fase difícil, David Carreira é quem mais se tem manifestado nas redes sociais, e tem vindo a retomar, aos poucos, a sua vida.

Ainda esta sexta-feira, o cantor decidiu homenagear a mãe, Fernanda Antunes, com uma carinhosa partilha feita na sua página de Instagram.

"Mãe és um exemplo de força e de amor, amo-te e estarei sempre ao teu lado", escreveu na legenda de uma fotografia onde recorda a infância.

Na imagem podemos ver David ao colo da mãe, ambos na companhia de Mickael Carreira, o filho mais velho de Fernanda e Tony Carreira.

