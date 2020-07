Os concorrentes do 'Big Brother' voltaram a ser presenteados com mais uma atuação no terraço daquela que é neste momento a casa mais vigiada do país.

Desta vez foi o cantor David Carreira a realizar um pequeno concerto. O artista cantou a nova música, 'Festa', feita em parceria com o brasileiro Kevinho.

Aliás, antes de atuar, o cantor surpreendeu os concorrentes com uma mensagem de Kevinho, que não conseguiu marcar presença porque causa da pandemia.

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: "Quero mostrar que estou presente na música em Portugal"