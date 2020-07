Depois de ter lançado o 'Salto', em 2018, Fernando Daniel acaba de apresentar o segundo disco, 'Presente', que já está disponível nas lojas e plataformas digitais.

Um trabalho que chega depois de ter sido adiada a data de edição por causa da pandemia Covid-19.

De acordo com o comunicado enviado às redações, a edição especial FNAC inclui uma canção extra, o single 'Até Voltares', de Jimmy P com a participação de Fernando Daniel. A compra do disco através do site da FNAC até ao dia 3 de agosto, dá ainda aos fãs um bilhete digital para o concerto de apresentação de 'Presente'. Este novo álbum será dado a conhecer num espetáculo ao vivo, no dia 6 de agosto, no Hard Club, que será transmitido em direto na plataforma CliveOn.

A nota destaca ainda que os lugares no Hard Club serão limitados, cumprindo todas as regras de segurança e higiene da DGS.

Neste trabalho estão presentes os temas: 'Intro'; 'Sem Medo'; 'Nada Resulta'; 'Tal Como Sou'; 'Nunca'; 'Se Eu' (feat. Melim); 'Recomeçar'; 'Nada A Perder'; 'Cair'; 'Melodia Da Saudade' e 'Fim'.

Em conversa com o Notícias ao Minuto, Fernando Daniel não só falou sobre o segundo álbum acabado de chegar, como também recordou o concerto que realizou no terraço da casa do 'Big Brother', da TVI.

Este é um 'Presente' para os fãs? Que 'Presente' gostava de receber em 2020 e quem esteve sempre 'Presente' na sua vida?

Também, embora que o presente é de presença. Gostava que 2020 fosse mais um ano incrível, mesmo dentro desta anormalidade toda. As minhas irmãs foram sempre pessoas muito presentes em toda a minha vida.

Como descreve este mais recente álbum? Qual a mensagem que quer passar com este trabalho?

É um álbum melhor em todos os sentidos, é uma boa surpresa, mesmo para quem não está habituado a ouvir as minhas canções. Quero mostrar que estou presente na música em Portugal, que vim para trabalhar e ficar cá a contribuir para a nossa cultura.

Recentemente viveu um momento único quando entrou no 'Big Brother' para cantar para os concorrentes da casa. Falou com os concorrentes? O que retirou desta experiência? Já se imaginou a participar num reality show?

Sim, falei o básico. Apresentei-lhe as minhas novidades (disco e coliseus). Foi uma experiência muito boa, deixou-me muito contente. Neste momento não me imagino a participar num, mas quem sabe um dia.

Neste momento em que está mais 'parado' por causa da pandemia, do que sente mais falta?

Obviamente dos concertos, este ano ia ter 60 concertos. Sinto muito falta disso. Foram 2 anos e 150 concertos que deixaram muitas saudades.

Leia Também: "No início foi muito preocupante porque nós tínhamos muitos infetados"