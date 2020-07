O cantor Fernando Daniel esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, no programa 'Você na TV', da TVI. Inicialmente, o artista começou por recordar a fase particularmente difícil que viveu ao início da pandemia da Covid-19, em Ovar, quando foi imposta a cerca sanitária.

"Foi uma excelente atitude por parte da autarquia e por parte do nosso Presidente da Câmara, Salvador Malheiro, teve a coragem - porque é preciso coragem e também alguma audácia inteligência - para proteger o povo de Ovar. No início foi muito preocupante porque nós tínhamos muitos infetados por habitante", começou por dizer o artista, confessando que é "hipocondríaco".

"Foi complicado, principalmente quando decidiram fechar a cidade, a minha família não está em Ovar - vive perto mas não está em Ovar - e foi preocupante porque o meu pai é doente crónico, tem problemas de coração, e vivia sempre com uma preocupação extra por não poder controlar o que está fora do meu controlo", acrescentou.

Fernando Daniel, que mora atualmente no Furadouro, proporcionou à população de Ovar um concerto que serviu também para dizer que "Ovar está bem e recomenda-se, como se recomenda outra cidade do nosso país desde que seja feita uma visita em segurança, que deve estar sempre presente".

Esta semana, o cantor viveu um momento único ao atuar na casa do 'Big Brother'. Episódio que também foi comentado durante a conversa. "Senti-me muito orgulhoso desta conquista e foi um bocadinho estranho, em parte, saber o que é que se passa cá fora, porque inclusive eles perguntaram-me se eu tinha concertos e como estavam a correr, e é estranho porque eles não têm a noção do que é que se está a passar cá fora", destacou, referindo-se aos concorrentes do reality show.

"Não quis passar muitas informações, mas disse que tinha muitos concertos cancelados e adiados, na verdade ainda não fiz nenhum, tinha 60 concertos marcados", partilhou.

Sobre esta fase, Fernando Daniel realça que "é complicado", não tanto pela parte económica por, diz, é "muito poupado e conseguiu economizar durante estes dois últimos anos, mas o que custa na verdade é não poder ter concertos".

"É perfeitamente normal que ainda exista medo das pessoas se deslocarem, é difícil haver um controlo em concertos ao ar livre, em feiras e festas", disse, acrescentando que numa sala de espetáculos "é mais fácil".

"Custa não poder chegar até às pessoas, não poder perceber como é que elas estão a sentir estes novos singles que tenho lançado", salientou.

Além de recordar o avó, a quem dedicou a música 'Melodia da Saudade', o artista foi surpreendido com uma mensagem carinhosa da namorada, Sara.

Logo após as palavras da companheira, emotivo, o cantor mostrou-se muito apaixonado e recordou a primeira vez que viu Sara. "Foi amor à primeira vista", afirmou.

"Tem estado sempre presente na minha vida e tem uma palavra muito ativa. [...] Tem sido um suporte incrível", destacou, deixando de seguida uma mensagem à namorada: "Quero dizer que estou em Lisboa só há quatro dias mas já morre de saudades dela. Amo-te".

