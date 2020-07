Na tarde desta quarta-feira, dia 8, os concorrentes do 'Big Brother' foram surpreendidos com a visita do cantor Fernando Daniel e dos seus músicos.

No terraço da mansão da Ericeira, o artista cantou algumas das suas canções para o grupo de participantes, que assistia no jardim.

O momento foi acompanhado em direto, no diário da tarde, e pode ser revisto aqui.

