Como a TVI já tinha anunciado, Pedro Sampaio esteve na casa do 'Big Brother' e surpreendeu os concorrentes.

Ao aperceberem-se da presença de Pedro Sampaio na casa, os concorrentes não esconderam o entusiasmo.

Logo de seguida, o cantor esteve a atuar para os moradores da 'casa mais vigiada do país'. Aliás, até deu a conhecer a sua nova música com Anitta e gravou o 'desafio' viral dentro do 'BB'.

Mais tarde, Pedro Sampaio visitou a casa e "ficou a conhecer todas as polémicas do 'Big Brother'".