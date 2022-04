Daniel Souza foi entrevistado por Manuel Luís Goucha, conversa que foi transmitida esta segunda-feira, 11 de abril, no programa da tarde da TVI.

A dada altura, o ex-companheiro de Luciana Abreu lembrou como começou a relação, que terminou poucos anos mais tarde.

Ao recordar o início da sua história com a cantora e atriz, conta que se conheceram através de uma amiga em comum, “uma ex-agente” da artista. Nessa altura, Daniel estava a trabalhar como guia turístico fora de Portugal e recebeu uma chamada para fazer parte de um videoclipe da cantora.

Não sabia quem era Luciana Abreu, uma vez que grande parte da sua vida foi passada fora de Portugal. Assim que conheceu pessoalmente a artista, recorda, “foi um encantamento”. “Apaixonei-me”, afirmou.

E o que chamou mais a sua atenção na cantora e atriz? “O facto de ela ser, de alguma forma, uma pessoa genuína. Na altura, encantadora, alegremente simpática, um improviso muito saudável. Sem dúvida, ela é uma mulher bonita. E eu estava livre também”, respondeu.

No que diz respeito à relação, lembra, foi tudo muito ‘rápido’. Conheceram-se na Páscoa de 2017, em abril, em maio Daniel começou a frequentar a casa de Luciana Abreu em Cascais e em junho recebeu a notícia que a cantora e atriz estava grávida. Em agosto souberam que não estavam à espera de um, mas sim dois bebés. Depois veio a oficialização da relação que, diz, foi “a pedido da mãe das filhas, que tinha intenções de se casar grávida”. “Eu, encantado, deixei-me levar”, acrescentou.

Casaram-se em outubro de 2017 e no dia 23 de dezembro desse mesmo ano nasceram as gémeas, Amoor e Valentine, prematuras. Sobre as meninas, conta que assistiu ao parto e que “são um exemplo para si”.

A "notícia que ninguém sabe"

A dada altura, Daniel Souza falou de uma "notícia que ninguém sabe", como o próprio referiu.

"Assim que o tribunal decretou os direitos relativamente às meninas [filhas gémeas], a guarda partilhada, fui contactado pela mãe e pela irmã da Luciana no sentido de verem as gémeas pela primeira vez. Como é obvio, tive todo o prazer de assistir a um momento que para mim é a coisa mais natural, independentemente das desavenças que possam haver. Acho que é um direito das crianças", contou.

De recordar que durante a entrevista com Goucha falou de alegados "rituais" e discussões por causa de "dinheiros".

Além disso, negou as acusações feitas contra si, nomeadamente de violência doméstica e de ter tido relações sexuais com Luciana Abreu sem a vontade da artista.

