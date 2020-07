"A Cristina passa a ser nossa concorrente direta e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respectivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional", escreveu este domingo Daniel Oliveira nas redes sociais, naquela que é a sua primeira reação à abrupta saída de Cristina Ferreira da SIC para regressar à TVI.

[Notícia em atualização]