Depois de ter sido divulgado pela imprensa que o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste decidiu executar uma penhora de bens na empresa de Cristina Ferreira, Amor Ponto, como consequência do processo iniciado pela SIC por quebra contratual, a apresentadora reagiu à situação na sua página de Instagram.

Através de stories, Cristina alegou: "Em minha defesa e de quantos trabalham comigo, continuarei a assumir todas as responsabilidades com honestidade, como sempre fiz, e pela minha própria voz. O processo é do domínio da Justiça e apenas pela Justiça deverá ser julgado. Não contribuirei de forma alguma para precipitar ou alimentar um julgamento público que, para mim, é privado", começou por dizer.

A apresentadora esclareceu ainda: "Já não está em causa a minha saída da SIC, uma decisão consciente sobre a minha carreira e sobre a minha vida. Está em causa o meu carácter e nunca me poderão acusar de faltar aos meus compromissos", referiu a cara das manhas da TVI.

Cristina terminou dizendo que foi "a SIC que executou a sentença de primeira instância" e que a sua empresa, Amor Ponto, irá "usar um mecanismo legal que lhe permite suspender esta iniciativa."

© Instagram/Cristina Ferreira