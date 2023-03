Dalila Carmo começou a semana com uma homenagem. A atriz viu o seu nome ser gravado na calçada portuguesa e foi desta forma que celebrou o Dia Internacional do Teatro, esta segunda-feira, dia 27 de março.

Este momento especial foi destacado na página de Instagram de Dalila, onde publicou algumas imagens.

"E celebrar o Dia Internacional do Teatro com o nosso nome escrito na calçada portuguesa? Alegria maior fazer parte desta celebração e obrigada ao Vasco Morgado e à Junta de Freguesia de Santo António, e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por esta linda iniciativa. Alegria na Praça da Alegria em Lisboa. Somos muitos no Jardim da Praça! Feliz Dia do Teatro para todos e viva", escreveu a atriz.