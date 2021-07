É dia de festa para Inês Aires Pereira. A atriz completa esta quinta-feira, dia 22 de julho, 32 anos de vida.

Dona de um enorme talento para a representação, é muitas vezes nos registos de comédia que a atriz mais se destaca... seja no palco do teatro, na televisão ou através das hilariantes partilhas que faz na sua conta oficial de Instagram.

Como forma de assinalar o aniversário de Inês Aires Pereira, reunimos uma divertida galeria com os melhores e mais hilariantes tesourinhos da atriz. Da infância ao presente, onde passou a ser fundamental a presença da filha, a bebé Alice, e do namorado nas suas publicação, não faltam motivos para chorar a rir com estas fotos. Ora veja.

