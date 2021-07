Este fim de semana, Inês Aires Pereira voltou a visitar o seu perfil na rede social hi5 e deparou-se com encantadores tesourinhos da sua adolescência - imagens que não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Por outro lado, a atriz mostrou-se também enternecida ao constatar que o seu "núcleo duro" de amigos permanece o mesmo desde esses tempos.

"Fui ao hi5!!! O que me ri! De facto quando era criança achava-me super adulta. As fotografias, por acaso, nem me envergonharam assim tanto e percebi algumas coisas engraçadas. Passaram-se muitos anos, a vida deu muitas voltas e adicionei-lhe pessoas novas. Mas o núcleo duro, caramba, já existia e se firme! Que bonito", escreveu.

