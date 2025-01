A cerimónia dos Critics Choice Awards voltou a ser adiada devido aos incêndios que ainda estão a devastar o sul da Califórnia, noticia a People.

A gala deveria, inicialmente, ter acontecido no domingo, 12 de janeiro, com transmissão via streaming pela Peacock no dia seguinte.

A organização do evento apresentado por Chelsea Handler adiou para o dia 26 de janeiro, tendo sido agora novamente adiado.

De acordo com a Variety, a cerimónia deverá acontecer em fevereiro, sendo que a data ainda não foi divulgada oficialmente.

