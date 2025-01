O argumentista americano Max Borenstein regressou àquela que era a sua casa depois de ter sido obrigado a abandonar o local por causa dos incêndios. À chegada, o produtor de Hollywood encontrou apenas as cinzas da habitação.

"Esta é a minha casa", disse à KTLA, este domingo, numa reportagem em que acompanharam Max. "Não peguei em nada e não pensei que isto pudesse acontecer", partilhou ainda.

De acordo com o Daily Mail, a repórter da KTLA, Courtney Friel, publicou no Instagram imagens do momento em que Max Borenstein regressou ao local onde construiu a sua casa, que foi destruída pelos incêndios. Nas imagens podemos ver o produtor em lágrimas perante tal situação.

