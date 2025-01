A cantora esteve no terreno e tirou fotografias com as equipas de combate.

Fergie é mais uma das celebridades que tem ajudado a sua comunidade, em Los Angeles, perante os incêndios que ainda assolam a região. Na quinta-feira, 16 de janeiro, a cantora partilhou algumas fotografias na sua conta de Instagram onde se mostra no terreno, junto das equipas de bombeiros, a quem agradece. "Tive a honra de ir ao acampamento base e agradecer pessoalmente aos nossos heróis da vida real, que têm combatido pelas nossas casas e comunidades. O espírito humano é uma coisa tão poderosa", lê-se na legenda.