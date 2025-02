Chelsea Handler foi a escolhida para apresentar a cerimónia dos Critics Choice Awards que, após ser adiada devido aos incêndios de Los Angeles, aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro, em Santa Monica, na Califórnia.

Durante o monólogo de abertura, a atriz fez referência a um dos casos mais quentes de Hollywood: a batalha legal entre Blake Lively e Justin Baldoni.

"Queria aqui reconhecer que temos passado por muito ultimamente, não só em Los Angeles, mas no país todo. Acordar todos os dias sem saber que notícias vamos ler que nos vão desapontar ou petrificar", começou por dizer.

"Por isso, é importante, em tempos como estes, haver uma distração. E, é por isso, que eu queria pessoalmente estender a minha gratidão ao Justin Baldoni e à Blake Lively. Obrigada por nos providenciarem com essa distração. Estou grata. Acho que estamos todos", continuou.

"Acho que toda a gente nesta sala, independentemente do lado em que estão, podemos todos concordar que provavelmente não haverá uma sequela", concluiu, referindo-se ao filme co-protagonizado pelos atores 'It Ends With Us'.