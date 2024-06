Foi através das stories da sua página de Instagram que Márcia Soares deu espaço aos seguidores para lhe colocarem perguntas que foram respondidas por si.

Entre as questões, quiseram saber: "Como tens lidado com as críticas desde que saíste do 'BB'?".

"Há outra frase que, hoje em dia, faz muito sentido. Já fazia antes, mas hoje ainda mais, que é: 'O diabo só bate à porta dos mais fortes, aqueles que têm capacidade para lidar com'. Tenho lidado bem, faz parte", começou por responder.

"Não me faz confusão quando os meus amigos me dizem: 'Tu és figura pública, agora aguenta'. Portanto, acho que é um bocado por aí. As pessoas vão falar sempre, eu sujeitei-me a isto, participei num 'Big Brother', é uma das consequências. Mas também há muita coisa boa na qual me foco. O meu foco está nas coisas que importam, que me acrescentam", acrescentou.

"Tenho lidado muito bem porque sei quem sou, de onde venho, nunca me esqueço disso. Tudo o que lutei, tudo o que fiz para hoje ser quem sou e estar onde estou. Portanto, lido muito bem", completou. Veja o vídeo na galeria.

