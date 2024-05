Márcia Soares foi hoje, dia 22, convidada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'. A antiga concorrente do 'Big Brother' e atual comentadora do reality show falou sobre Francisco Monteiro e a relação que mantém com o mesmo, que diz ser de amizade - apesar das pressões do público para que houvesse uma romance.

"Hoje acredito que não tinha que ser. Olhando para trás, não era saudável nem para mim, nem para ele, continuarmos com uma relação assim cá fora. Nesta fase da nossa vida estamo-nos a concentrar em nós, na nossa carreira, no nosso futuro e acredito que se tiver que ser os nossos caminhos vão se cruzar aí algures quando estivermos preparados", afirmou.

Para Márcia, "foi um desafio conhecer o Francisco cá fora", mas que, apesar de tudo, tem "sido uma experiência muito boa".

A convidada apenas lamenta o facto de tanto ela, como Francisco terem sido submetidos a uma grande "pressão" por parte do público para começarem a namorar, mas que com o tempo passaram a lidar melhor com a situação.

Entretanto, conclui: "Acho que mais vale uma boa amizade, do que um namoro fracassado".

"Eu própria não te sei dizer se estava realmente apaixonada, ou se queria viver esta história de amor. Agora sou realista, os nosso feitios não são compatíveis", disse por fim, notando que sabe que "o amor vai chegar" ainda mais porque se encontra numa fase feliz da sua vida, depois de ter conseguido comprar casa em Lisboa.

