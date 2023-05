Cristina Ferreira quis assinalar o Dia da Mãe nas redes sociais mas, antes de fazê-lo, pensou em qual o conteúdo que iria partilhar.

Num primeiro pensamento, ficou tentada a republicar uma fotografia com o filho, que a própria criança mostrou nas redes sociais. Depois, pensou melhor, e optou por continuar a manter a discrição no que ao plano pessoal diz respeito.

Ainda assim, partilhou uma fotografia de uma flor que lhe foi dada pelo jovem Tiago Casinhas, escrevendo depois um bonito desabafo na legenda.

"Esta flor foi-me dada pelo meu filho. Chegou do jogo de futebol com ela na mão, acabada de colher, e entregou-ma com o seu sorriso malandro. Ao mesmo tempo publicou nas suas redes sociais uma foto linda, minha e dele, de há muitos anos, sorridentes e felizes, curiosamente na casa do Goucha. A legenda tinha o simples: feliz dia mãe. Por instantes apeteceu-me muito republicar, nas minhas redes sociais, o gesto de carinho. Não o fiz. Decidi, desde o primeiro dia, que ele estaria afastado deste circo mediático que é a figura pública. Acho que foi o melhor que fiz", começou por dizer.

"Até hoje ele tem o menor interesse no glamour que a minha profissão acrescenta. Habituou -se à normalidade que impus por não levar nada do trabalho para casa. São lhe indiferentes às revistas, o que dizem de mim, os prémios, as estreias ou outra coisa qualquer. Sabe apenas que gosto muito do que faço. Vai fazer 15 anos. Está a ficar um homem. E forte o suficiente para um dia destes decidir. Hoje, por instantes, fiquei triste de não republicar a foto que postou. Qualquer mãe o faria, com orgulho. Hoje, por instantes ainda pensei fazê-lo tapando o rosto. Hoje, por instantes, pensei se não publicar a foto o poderia deixar triste. O pai republicou no dia dele. Mas foi apenas um instante, de dúvida. Ele sabe. O amor não está nas redes sociais", concluiu.

Vale lembrar que Tiago é fruto do relacionamento já terminado entre Cristina Ferreira e António Casinhas.

