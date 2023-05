Cristina Ferreira está a aproveitar os últimos cartuchos da viagem ao Brasil. Depois de ter participado na Web Summit, a comunicadora tirou uns dias para conhecer o Rio de Janeiro, passear e divertir-se com o grupo de amigos que a acompanhou.

Se na quinta-feira foi dia de visitar uma favela e viver emoções fortes, a sexta-feira ficou reservada para apreciar o centro histórico da cidade.

"O centro histórico do Rio e a Lapa. O Rio é mais que praia", declarou Cristina ao partilhar com os seguidores do Instagram as melhores imagens deste dia.

Veja todas as fotos na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira foi à favela e contou tudo. "Fui, com medo, mas fui"