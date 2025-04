Cristina Ferreira atualizou os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens das férias.

A desfrutar de uns dias de descanso em Zanzibar, a apresentadora falou deste "paraíso".

"Choveu como nunca durante a noite. Era a certeza da bênção destes dias. Saímos do porto de Stone Town em direção a Ilha da Prisão, a ilha que nunca chegou a ser prisão e hoje é casa de dezenas de tartarugas. Na carapaça têm pintado o número de anos. Uma está perto dos 200. Gostam de mimos", contou.

"Voltámos ao barco em direção a Ilha Bawe. É aqui que vamos passar os próximos dias. E chegou o sol. A simpatia continua a ser constante. Em contraste com a pobreza. Soul of Tanzania, hoje falaram com o São Pedro", escreveu ainda na legenda das imagens que pode ver na galeria.

