Cristina Ferreira esteve esta quinta-feira, 1 de junho, na Assembleia da República para assistir à discussão de um tema lançado pela própria: a regulação das redes sociais.

"Hoje foi dado mais um passo, fruto da petição lançada contra o combate ao ódio na internet, depois do lançamento do meu livro Pra cima de p*ta. Neste momento estão a ser apresentados um projeto de lei que prevê a criminalização da ciberviolência do Livre, um projeto de resolução do PAN que recomenda ao governo a implementação da lei dos serviços digitais e a promoção de ações de sensibilização e formação para o combate ao discurso de ódio online. Um projeto de resolução do PCP com medidas para combate ao discurso de ódio na internet e uma proposta de lei apresentada pelo governo, já disponível online. ", contextualiza.

"Este é um passo gigante naquilo que é considerado pela maioria essencial para o futuro da utilização das redes sociais. É, para mim, um dia muito feliz, pelo facto de a minha voz, associada aos mais de 50 mil subscritores da petição contribuir para uma possível legislação sobre o assunto. Agradeço a todos os partidos que consideraram o assunto relevante e prometo continuar a lutar. ALGUMA COISA HÁ DE MUDAR", completa.