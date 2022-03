Cristina Ferreira foi uma das personalidades que surgiu no topo do líderes sociais que se destacaram em 2021, segundo resultados de um estudo do RepScore, conforme a apresentadora partilhou na sua conta de Instagram.

Não ficando indiferente ao mesmo, a apresentadora referiu: "Acordo todos os dias com vontade de fazer melhor. Fi-lo, desde que me conheço, com serenidade e sem me moldar pela opinião dos outros. Tem sido um caminho de muito trabalho, persistência e muita, mesmo muita, resistência".

"Ser mulher nunca me complicou o processo porque nunca deixei que o fizessem. Cabe nos a nós, nesta condição feminina, sabermos que somos capazes de tudo. Sem nenhum sentimento de culpa. Tenho uma família extraordinária e um filho muito orgulhoso da mulher que o cria. Não tenho dúvida nenhuma", defende.

"Este tipo de estudos que me distingue traz-me uma tremenda responsabilidade. Confesso que alguma vaidade. Vaidade porque é fruto SÓ do meu esforço e de todos os que comigo fizeram equipa nesta escolha de fazer diferente. Ninguém faz nada sozinho. Obrigada a todos. E muito obrigada a quem só me conhece da televisão e me confiou a tarefa de ser companhia. Há quase 20 anos", termina.

