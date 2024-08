Um dos temas comentados esta segunda-feira, dia 5 de agosto, no 'Dois às 10', foi o regresso de Diogo Marcelino à casa do 'Dilema', após este notar que queria desistir.

"Eu achei uma palhaçada tremenda. Realmente fiquei incrédulo com todo este comportamento do Diogo", começou por realçar o comentador.

"Tudo aquilo que o Diogo estava a ser adjetivado, o Diogo também adjetivou o David dentro da casa", acrescentou, notando que o considera "manipulador" e com "personalidade zero".

Quinaz aproveitou ainda para deixar um recado: "Ninguém me vai condicionar de forma nenhuma em relação aquilo que eu digo enquanto comentador. Ninguém me vai manipular conforme têm tentado fazer com alguns comentadores, porque eu limito-me a comentar".

No mesmo programa, Cristina Ferreira garantiu que nenhuma regra do jogo foi quebrada: Cristina Ferreira esclarece regras de 'Dilema' após polémica com Diogo