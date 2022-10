A mais recente edição do 'Big Brother' teve início com uma novidade inesperada. A voz do reality show estaria em dupla, juntando-se ao famoso Big uma voz feminina.

A dupla durou algumas semanas e foi inicialmente justificada pelo facto de também os concorrentes estarem a jogar em dupla nesta edição. Contudo, foi notada na última semana a total ausência da voz masculina.

A produção do reality show manteve o silêncio sobre a ausência do Big, tendo o devido esclarecimento sobre o tema surgido na gala de domingo.

"O nosso Big está a viver um momento particular da vida dele e privado e assim vai continuar a ser. Um momento privado que não lhe permite neste momento estar aqui connosco e nós temos de respeitar a decisão dele de o continuar a manter dessa maneira, mas acho que devemos receber, como não recebemos ainda, a nossa [nova] voz, que tem uma tarefa muito ingrata", começou por afirmar em direto Cristina Ferreira.

"A nossa Biga, como carinhosamente lhe chamei desde o primeiro dia, está a substituir alguém que tem muito carisma, alguém que está há muitos anos a fazer isto, e até hoje fomos exatamente aquilo, e eu estou a incluir-me nisto, que foram às vezes dentro da casa: ingratos para quem está numa tão difícil tarefa. Por isso, Biga, parabéns e muito obrigada por estar connosco neste desafio", referiu ainda Cristina Ferreira, assumindo publicamente que falhou ao receber a nova voz do 'BB'.

Por seu turno, a voz agradeceu as palavras da apresentadora e mostrou-se pronta a desempenhar este papel da melhor forma possível.

Recorde-se que é Ana Isabel Arroja o nome que dá voz ao novo Big. A radialista já tinha enfrentado este desafio anteriormente, no formato 'O Reencontro' - com antigos concorrentes da 'Casa dos Segredos'.

