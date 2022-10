A gala de domingo do 'Big Brother' foi repleta de emoções fortes e marcada pela divisão oficial da casa.

Os acontecimentos da última semana levaram a produção a pedir aos participantes uma tomada de posição, entre os novos e os antigos concorrentes. Desta forma foram criados os dois grupos da casa.

No grupo dos antigos concorrentes ficaram Cátia Basílio, Diana Lopes, Joana Taful, Rúben da Cruz, Rúben Boa Nova, Tatiana, Miro Vemba, Mafalda Diamond, Joana Schreyer, Catarina Severiano, Diogo Marques e o recém-chegado Bernardo Ribeiro.

Do lado dos novos decidiram ficar Patrícia Silva, Jéssica Gomes, Frederica Lima, Diogo Coelho e Miguel Vicente.

O público foi convidado a eleger, através de uma votação, qual dos grupos disputaria a prova do líder e o resultado foi claro: o grupo dos novos participantes merecia tal privilégio. Realizada a prova, Diogo Coelho foi eleito o líder da semana.

Joana Taful foi a escolhida para abandonar o jogo, num duelo renhido em termos percentuais com Frederica Lima.

No que toca a nomeações, a divisão da casa voltou a sentir-se de forma obrigatória. Os dois grupos votaram em separado e, de entre as três nomeações que foram convidados a fazer, tiveram obrigatoriamente de nomear um elemento do próprio grupo.

Feitas as contas finais, estão nomeados e em risco de expulsão no próximo domingo Cátia Basílio, Catarina Severiano, Frederica Lima, Patrícia Silva e Bernardo Ribeiro.

