Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana prolongado por causa do feriado de 13 de Maio para fazer um escapadinha a Roma, Itália.

Já de regresso a Portugal, a apresentadora lembrou a viagem através de uma bonita partilha que fez nas histórias da sua página de Instagram.

Na cidade, Cristina deparou-se com um casal, que não resistiu em fotografar, mostrando-se encantada com a simplicidade do mesmo.

"Este casal estava no Coliseu de Roma, lado a lado, a conversarem e a sorrir. Eram só eles, no meio de milhares. Senti amor. O resto é história", escreveu na imagem.

Ora veja:



© Instagram - Cristina Ferreira

