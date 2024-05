Foi no 'Conversar de Café', no 'Dois às 10', da TVI, que Cristina Ferreira voltou a falar do facto de os pais não estarem casados.

"A minha mãe durante muito tempo era profundamente infeliz de ter solteira no bilhete de identidade. Agora o cartão de cidadão já não diz isso. A ela custava-lhe muito ir a algum sítio e dizer lá solteira", começou por destacar.

Mas não ficou por aqui e contou ainda: "Para me batizar tiveram que encontrar um padre que aceitasse. O meu pai fez o choradinho. [...] Não eram casados. O padre deve ter achado graça a isso [e dito]: 'Esta rapariga um dia vai estar na televisão' [risos]".

