Cristina Ferreira voltou a viajar. A apresentadora combinou desta vez uma 'escapadinha' de lazer e trabalho, contando novamente com a companhia do namorado - João Monteiro.

A estrela da TVI está no Japão, tal como confirmam as suas recentes partilhas na rede social Instagram.

Cristina Ferreira está em Osaka para marcar presença no 'National Day Hall' da Expo Japão 2025. A apresentadora é convidada do evento no âmbito das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, tal como explicou a própria.

Veja na galeria as primeiras imagens partilhadas pela estrela da TVI.

Leia Também: Cristina Ferreira sobre foto à saída da maternidade: "Eu estava uma bola"