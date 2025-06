Cristina Ferreira partilhou no aniversário do filho, Tiago, uma fotografia antiga do dia em que há 17 anos saiu da maternidade.

A imagem, partilhada a 4 de junho, foi comentada na quinta-feira no programa 'Dois às 10', levando a comunicadora a assumir que não fez uma boa escolha no que toca ao penteado.

"Eu estava uma bola mas olha lá, eu tinha parido há dois dias, tinha engordado 23 quilos, não estou assim tão… Eu estou muito bem", começou por referir.

"A Inês Franco é a minha maquilhadora para aí há 19 anos, foi lá ao hospital para eu sair assim mais bonitinha e ontem nós éramos assim uma para a outra: 'Explica-me porque é fizemos estes caracóis à Marquês de Pombal que eram um pavor?' A cara já está redonda e ainda fomos fazer uns caracóis que era para ficar pior, mas pronto…", disse em tom de brincadeira, referindo-se ao look escolhido para posar para a imprensa no momento em que saiu da maternidade.

Tiago, recorde-se, resulta da relação da estrela da TVI com António Casinhas. O ex-casal está separado há vários anos.

