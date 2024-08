Cristina Ferreira mostrou-se indignada perante um vídeo de José Condessa a conversar com Margarida Corceiro numa praia e que esta semana foi divulgado pela imprensa cor-de-rosa.

"Acho muito feio", notou a apresentadora no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 14.

"Lá por sermos figuras públicas não devia ser permitido [gravar] em qualquer situação", sublinha, referindo que na sua perspetiva as "leis têm de ser revistas".

"Não sou obrigada a estar num sítio e a ter fotografias do meu filho, da minha mãe, com quem quer que esteja, se eu tenho um biquíni reduzido ou fato de banho, se estou com celulite ou não... No dia em que alguns juízes começarem a aparecer nas fotografias dessa maneira vão achar o contrário", atirou, lamentando que os processos se arrastem durante anos e acabem por não dar em nada.

