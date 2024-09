No final do programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 20, Cristina Ferreira foi surpreendida com a pergunta que lhe foi feita por uma espectadora que ganhou o prémio do passatempo diário.

"O seu namorado está bom?", questionou a espectadora em questão, referindo-se a João Monteiro.

"Olhe, por acaso está, pelo menos quando o deixei de manhã estava. Agora à hora de almoço não sei", brincou Cristina.

Esta resposta da comunicadora deixou os admiradores com a 'pulga atrás da orelha', uma vez que poderá indicar que Cristina e João já vivem juntos.

