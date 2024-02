Esta foi uma semana de muito amor, pois na quarta-feira, 14 de fevereiro, celebrou-se o Dia dos Namorados e houve muitas 'surpresas' das quais falamos hoje na rubrica Tema da Semana, do Fama ao Minuto.

Em grande destaque está Cristina Ferreira que, após estar solteira nesta data durante "anos", comemorou este dia especial, pela primeira vez, junto do namorado João Monteiro.

Logo pela manhã, no 'Dois às 10', a apresentadora acabou por falar da relação ao recordar que esteve "anos" sem ninguém no Dia dos Namorados.

Mais tarde, durante o dia dedicado ao amor, surpreendeu os seguidores com uma carinhosa fotografia em que aparece abraçada ao companheiro. A imagem rapidamente chamou à atenção, com destaque para o comentário de Manuel Luís Goucha.

Por sua vez, o tenista publicou na sua página de Instagram um vídeo de Cristina Ferreira. Mas as partilhas não ficaram por aqui.

Um dia depois de ter celebrado o Dia dos Namorados com João Monteiro, Cristina Ferreira mostrou imagens da decoração do quarto de hotel onde ficou com o companheiro. O espaço foi decorado a rigor com muitas pétalas de rosas vermelhas, velas e corações. E, claro, também houve um jantar romântico.

Já João Monteiro mostrou o presente que ofereceu à namorada: um colar que a apresentadora usou depois na condução do 'Dois às 10'.

Mas o casal 'Tinão' não foi o único a demonstrar publicamente o amor que os une. Foram muitas as partilhas feitas nas redes sociais, como por exemplo a carinhosa mensagem de Júlio Isidro, as fotografias românticas de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera, a publicação de Sara Sampaio, a surpresa de Mickael Carreira, os presentes que Georgina Rodríguez recebeu ou o anúncio da 'ex' de José Carlos Pereira, Inês de Góis, que tem um novo amor.

Lá fora também se fez sentir o Dia dos Namorados nas redes sociais com carinhosas partilhas como a da mulher de Bruce Willis ou a de Selena Gomez, que passou pela primeira vez este dia com o companheiro, Benny Blanco.

Já Salma Hayek celebrou o dia a 'dobrar', isto porque também comemorou o aniversário de casamento.

Viajando até à realeza, também não passaram despercebidas as publicações da princesa Eugenie ou as imagens do jantar romântico do príncipe Harry com Meghan Markle.

