Celebrando-se esta quarta-feira, 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados, Sara Sampaio fez questão de destacar a data na respetiva conta de Instagram através de uma romântica partilha.

Tratam-se de fotografias nas quais posa com Jack Nicholson, namorado com quem assumiu o relacionamento no ano passado.

"Como é que tive tanta sorte?", questiona na legenda da partilha.

Veja a publicação.

Leia Também: Criticada por mudança de visual, Sara Sampaio diz: "Relaxem..."