Se é verdade que muitos casais aproveitam o Dia de São Valentim para soltarem o seu lado mais romântica, há também quem opte por ir por outra via, mostrando uma vertente bem divertida.

Foi este o caso da princesa Eugenie. A filha mais nova dos duques de York partilhou duas fotografias nas stories do Instagram com o marido, Jack Brooksbank - com quem se casou em 2018 - sendo que a segunda certamente surpreendeu os seus seguidores.

Enquanto na primeira imagem o casal aparece muito sorridente, com looks descontraídos e sentados lado a lado, na outra a princesa aparece sozinha, usando uns óculos com formato de coração e uma T-shirt totalmente coberta com uma estampagem de sobreposições de rostos de Jack.

© Instagram

© Instagram

