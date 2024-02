Esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, foi dia de festa para a família da princesa Eugenie.

O neto mais velho dos duques de York, o príncipe André e Sarah Ferguson, comemorou o seu terceiro aniversário, uma data que a mãe fez questão de assinalar na sua conta no Instagram com fotos inéditas do menino.

Nas imagens, a princesa aparece com August, que é carinhosamente conhecido por Augie, assim como o filho mais novo, Ernest.

"Feliz terceiro aniversário para o nosso querido Augie. Para sempre uma força da natureza e sempre a rirmo-nos juntos", escreveu a princesa na legenda das fotografias.

De recordar que os dois rapazes são frutos do casamento de Eugenie com Jack Brooksbank.

Leia Também: Princesa Eugenie surpreende ao assistir a desfile em Paris