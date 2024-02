Meghan Markle e o príncipe Harry estão no Canadá a promover os Invictus Games Vancouver Whistler 2025, como o Fama ao Minuto já relatou anteriormente. Agora sabe-se que apesar da agenda preenchida no país, o casal não deixou de celebrar a dois o Dia dos Namorados.

Na noite de quarta-feira, 14 de fevereiro, enquanto faziam uma pausa dos Invictus Games em Whistler, os duques de Sussex foram vistos a sair de um sofisticado restaurante italiano.

Meghan Markle foi fotografada com um sorriso no rosto e de braço dado com Harry até ao carro e as imagens foram destacadas pelo Daily Mail, estando também a circular nas redes sociais.

