O príncipe Harry e Meghan Markle reagiram às alegações de que a sua viagem ao Canadá, a propósito dos Invictus Games, irá decidir o seu destino na família real.

"Já ouvimos falar diversas vezes de determinadas oportunidades que são decisivas para o casal", disse um representante dos duques de Sussex ao Mirror.

"Mas eles continuam aqui", sublinha.

"Ainda continuam a perseguir aquilo em que acreditam, apesar de serem constantemente desafiados e criticados. Este casal não será quebrado", garante.

Tais declarações surgiram por causa de um artigo no The Telegraph no qual era referido que o casal "provou que se conseguia comportar" com as suas aparições públicas.

