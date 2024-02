O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram usar Sussex como o último apelido dos filhos: o príncipe Archie, de quatro anos, e a princesa Lilibet, de dois.

Assim, em vez das crianças ficarem com os apelidos Mountbatten-Windsor, ficaram com Sussex, de maneira a "unificar" a família, segundo o Times of London.

"É algo muito importante para a família. Representa a unificação e é um momento de orgulho", sublinha.

Uma fonte revelou à publicação que esta mudança foi divulgada na altura da coroação de Carlos III, em maio de 2023.

